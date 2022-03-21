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1 час назад

Россиянин избежал тюрьмы после убийства кредитора из-за долга

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Россиянину Николаю Квочкину удалось избежать тюрьмы за убийство предпринимателя Андраника Мурадяна в июне 2019 года в Новосибирске. Бизнесмен занимался ростовщичеством и одолжил Квочкину денег, однако, когда тот не смог вернуть долг, стал угрожать расправой его семье.

Россиянин избежал тюрьмы после убийства из-за долга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не найдя выхода, Квочкин расстрелял бизнесмена Мурадяна из пистолета на одной из улиц Новосибирска. После покушения Мурадяна доставили в больницу, но спасти не смогли, рассказал «Коммерсант».

Квочкина задержали в ноябре 2019-го в Кемерове. Его обвинили в убийстве и незаконном приобретении и ношении оружия. По данным следствия, причиной убийства стала просрочка по уплате долга. Россиянин задолжал 2,5 млн рублей.

Новосибирский суд вынес фигуранту оправдательный приговор по статье о незаконном ношении оружия, но признал виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Мужчина получил один год лишения свободы, но его освободили от наказания за истечением сроков давности.

Ранее «Секрет» писал , что полицейские задержали в Москве мужчину, который напал на букмекерскую контору. Угрожая сотруднику конторы пневматическим пистолетом, москвич завладел ключами от сейфа и забрал оттуда 22 млн рублей. Пока злоумышленника искали, он успел потратить часть награбленного. Суда мужчина будет дожидаться за решёткой.

Криминал,Происшествия,Коммерсант,
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