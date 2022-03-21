Россиянин избежал тюрьмы после убийства из-за долга

Россиянину Николаю Квочкину удалось избежать тюрьмы за убийство предпринимателя Андраника Мурадяна в июне 2019 года в Новосибирске. Бизнесмен занимался ростовщичеством и одолжил Квочкину денег, однако, когда тот не смог вернуть долг, стал угрожать расправой его семье.
Не найдя выхода, Квочкин расстрелял бизнесмена Мурадяна из пистолета на одной из улиц Новосибирска. После покушения Мурадяна доставили в больницу, но спасти не смогли, рассказал «Коммерсант».
Квочкина задержали в ноябре 2019-го в Кемерове. Его обвинили в убийстве и незаконном приобретении и ношении оружия. По данным следствия, причиной убийства стала просрочка по уплате долга. Россиянин задолжал 2,5 млн рублей.
Новосибирский суд вынес фигуранту оправдательный приговор по статье о незаконном ношении оружия, но признал виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
Мужчина получил один год лишения свободы, но его освободили от наказания за истечением сроков давности.
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