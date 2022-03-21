Россиянин избежал тюрьмы после убийства из-за долга

Россиянину Николаю Квочкину удалось избежать тюрьмы за убийство предпринимателя Андраника Мурадяна в июне 2019 года в Новосибирске. Бизнесмен занимался ростовщичеством и одолжил Квочкину денег, однако, когда тот не смог вернуть долг, стал угрожать расправой его семье.

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Не найдя выхода, Квочкин расстрелял бизнесмена Мурадяна из пистолета на одной из улиц Новосибирска. После покушения Мурадяна доставили в больницу, но спасти не смогли, рассказал «Коммерсант».

Квочкина задержали в ноябре 2019-го в Кемерове. Его обвинили в убийстве и незаконном приобретении и ношении оружия. По данным следствия, причиной убийства стала просрочка по уплате долга. Россиянин задолжал 2,5 млн рублей.

Новосибирский суд вынес фигуранту оправдательный приговор по статье о незаконном ношении оружия, но признал виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Мужчина получил один год лишения свободы, но его освободили от наказания за истечением сроков давности.