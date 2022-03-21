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1 час назад

Россиянин десять раз выстрелил в спящую жену и промазал

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

44-летний житель Мордовии попытался убить спящую супругу из охотничьего карабина, но покушение не удалось — россиянин совершил десять выстрелов и ни разу не попал. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

Россиянин десять раз выстрелил в спящую жену и промазал
Фото: ТАССТАСС

В СК рассказали, что инцидент произошел еще 15 марта — супруги повздорили, после чего женщина решила переночевать отдельно от пьяного мужа. Мужчине это не понравилось, и он стал стрелять в стену дома, за которой спала его жена. Лишь по случайности он промазал, и все пули прошли выше. Успокоить мужчину удалось лишь его отцу.

Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Ранее 82-летний житель Москвы попытался убить свою 55-летнюю дочь молотком. Потерпевшую госпитализировали.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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