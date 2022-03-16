На территории Московского региона задержаны подозреваемые в контрабанде крупной партии янтаря

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудник транспортной полиции аэропорта Шереметьево и гражданин КНР арестованы по обвинению в контрабанде 99 кг янтаря в Китай. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"16 февраля следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан сотрудник полиции ЛУ МВД России по аэропорту Шереметьево и гражданин КНР. Они подозреваются в контрабанде сырца янтаря в крупном размере из РФ в Китайскую Народную Республику (ч. 3 ст. 226.1 - 2 эпизода). Фигурантам предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемые приобрели сырец янтаря в общей массе 99 кг. В дальнейшем путем почтовых отправлений из аэропорта Шереметьево они переместили его через таможенную границу в Китай. Ущерб превышает 4,5 млн рублей. Сейчас по уголовному делу проводится геммологическая экспертиза камней, а также ряд следственных действий.
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГСУ СК России и ФСБ России, с привлечением сил Росгвардии на территории Московского региона и Калининградской области проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов. "Изъято свыше 300 кг расфасованного и подготовленного для отправки за рубеж янтаря-сырца, бланки международных транспортных накладных, черновые записи, денежные средства в размере 30 млн рублей и $86 тыс., планшетные компьютеры с кошельками криптовалют, используемых для расчетов между покупателями и продавцами", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.