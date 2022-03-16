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10 часов назад

Сотрудника полиции в Шереметьево и гражданина Китая арестовали за контрабанду 99 кг янтаря

ТАССТАССиещё 2

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудник транспортной полиции аэропорта Шереметьево и гражданин КНР арестованы по обвинению в контрабанде 99 кг янтаря в Китай. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

На территории Московского региона задержаны подозреваемые в контрабанде крупной партии янтаря
Фото: ТАССТАСС

"16 февраля следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан сотрудник полиции ЛУ МВД России по аэропорту Шереметьево и гражданин КНР. Они подозреваются в контрабанде сырца янтаря в крупном размере из РФ в Китайскую Народную Республику (ч. 3 ст. 226.1 - 2 эпизода). Фигурантам предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемые приобрели сырец янтаря в общей массе 99 кг. В дальнейшем путем почтовых отправлений из аэропорта Шереметьево они переместили его через таможенную границу в Китай. Ущерб превышает 4,5 млн рублей. Сейчас по уголовному делу проводится геммологическая экспертиза камней, а также ряд следственных действий.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГСУ СК России и ФСБ России, с привлечением сил Росгвардии на территории Московского региона и Калининградской области проведены обыски по местам жительства и работы фигурантов. "Изъято свыше 300 кг расфасованного и подготовленного для отправки за рубеж янтаря-сырца, бланки международных транспортных накладных, черновые записи, денежные средства в размере 30 млн рублей и $86 тыс., планшетные компьютеры с кошельками криптовалют, используемых для расчетов между покупателями и продавцами", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Криминал,Ольга Врадий,Ирина Волк,Следственный комитет,Росгвардия,Аэропорт Шереметьево,ФСБ,
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