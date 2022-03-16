На территории Московского региона задержаны подозреваемые в контрабанде крупной партии янтаря

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"16 февраля следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан сотрудник полиции ЛУ МВД России по аэропорту Шереметьево и гражданин КНР. Они подозреваются в контрабанде сырца янтаря в крупном размере из РФ в Китайскую Народную Республику (ч. 3 ст. 226.1 - 2 эпизода). Фигурантам предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемые приобрели сырец янтаря в общей массе 99 кг. В дальнейшем путем почтовых отправлений из аэропорта Шереметьево они переместили его через таможенную границу в Китай. Ущерб превышает 4,5 млн рублей. Сейчас по уголовному делу проводится геммологическая экспертиза камней, а также ряд следственных действий.