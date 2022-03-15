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16 минут назад

Бывшую сотрудницу полиции осудили за поджог авто соседей в Новосибирске

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Бывшую сотрудницу новосибирской полиции осудили за поджог соседского авто — ей дали два года лишения свободы условно и два года ограничения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Новосибирской области.

Бывшую сотрудницу полиции осудили за поджог авто соседей в Новосибирске
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, в августе 2020 года старший специалист по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД по Новосибирской области подожгла автомобиль своего соседа, пока никто не видел. Мужчина, пытаясь потушить машину, получил ожоги первой и третьей степени тяжести. Машина восстановлению после пожара не подлежала. Это создало сложности, так как семья потерпевших воспитывала дочь, у которой ДЦП. Таким образом, ее не на чем было отвезти в школу.

Позже с помощью камер видеонаблюдения стало ясно, кто поджигатель автомобиля. Также выяснился мотив: мать сотрудницы полиции, являясь главой товарищества собственников жилья (ТСЖ), требовала от местных жителей плату за парковочные места. Горожане были уверены, что это превышение полномочий или даже мошенничество.

Тогда сотрудница полиции при удобном случае подожгла авто соседей, которые больше всех жаловались на действия главы ТСЖ. В отношении женщины расследуется уголовное дело по статье 330 («Самоуправство») УК РФ.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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