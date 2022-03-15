Бывшую сотрудницу полиции осудили за поджог авто соседей в Новосибирске

Бывшую сотрудницу новосибирской полиции осудили за поджог соседского авто — ей дали два года лишения свободы условно и два года ограничения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Новосибирской области.

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По данным ведомства, в августе 2020 года старший специалист по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД по Новосибирской области подожгла автомобиль своего соседа, пока никто не видел. Мужчина, пытаясь потушить машину, получил ожоги первой и третьей степени тяжести. Машина восстановлению после пожара не подлежала. Это создало сложности, так как семья потерпевших воспитывала дочь, у которой ДЦП. Таким образом, ее не на чем было отвезти в школу.

Позже с помощью камер видеонаблюдения стало ясно, кто поджигатель автомобиля. Также выяснился мотив: мать сотрудницы полиции, являясь главой товарищества собственников жилья (ТСЖ), требовала от местных жителей плату за парковочные места. Горожане были уверены, что это превышение полномочий или даже мошенничество.