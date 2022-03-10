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33 минуты назад

Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру

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Двое приезжих напали на москвича в подъезде его дома на юго-востоке столицы и потребовали переоформить на них квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медия».

Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру
Фото: МВД МедиаМВД Медиа

По информации источника, собственник вышел из своей квартиры на улице Недорубова на лестничную клетку, чтобы выбросить мусор. В этот момент к нему обратились двое неизвестных и под предлогом разговора зашли с мужчиной в жилое помещение.

Затем они связали своей жертве руки скотчем, избили и, угрожая, предположительно, пистолетом, потребовали переоформить принадлежащую мужчине квартиру на одного из них. Спустя несколько часов потерпевшему удалось сбежать, а злоумышленники, похитив личные вещи москвича, скрылись.

Сообщается, что правоохранители задержали одного из нападавших. Им оказался 25-летний безработный мужчина. Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). На данный момент сотрудники полиции разыскивают второго подозреваемого в совершении преступления.

Ранее безработный 19-летний приезжий напал на пассажира метро в Москве.

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