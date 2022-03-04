Грабитель выстрелил прохожему в затылок в Москве

«Было установлено, что в 20:35 возле подъезда одного из домов на бульваре Яна Райниса неизвестный произвел выстрел из, предположительно, пневматического оружия в затылок потерпевшего, после чего отобрал у него сумку, в которой находились ключи от автомобиля Volvo V40, документы, а также три банковские карты», — процитировало агентство пресс-службу.