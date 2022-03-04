Грабитель выстрелил прохожему в затылок в Москве

В Южном Тушине грабитель при нападении выстрелил прохожему в голову. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.
По имеющимся данным, вечером в четверг, 3 марта, жертвой вооруженного нападения на северо-западе столицы стал мужчина 1983 года рождения.
«Было установлено, что в 20:35 возле подъезда одного из домов на бульваре Яна Райниса неизвестный произвел выстрел из, предположительно, пневматического оружия в затылок потерпевшего, после чего отобрал у него сумку, в которой находились ключи от автомобиля Volvo V40, документы, а также три банковские карты», — процитировало агентство пресс-службу.
После происшествия пострадавший обратился в одну из московских больниц, где ему оказали срочную медицинскую помощь. Далее мужчина заявил о нападении в правоохранительные органы. Отмечается, что нанесенный материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.
По факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
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