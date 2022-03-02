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1 час назад

Мошенники придумали новый способ кражи денег через «обновление браузера»

Елена Прошина

Мошенники стали маскировать вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, используя возросшую потребность пользователей в безопасности. Об этом заявили в компании по кибербезопасности Angara Security, сообщает РИА Новости.

Мошенники нашли способ отнимать деньги с помощью браузера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, мошенники распространяют на сайтах онлайн-магазинов баннеры с информацией о том, что версия браузера устарела и нуждается в обновлении. Мошенники акцентируют внимание на том, что без обновления безопасность браузера будет под угрозой.

«Подобные уведомления отображаются у пользователей Android-устройств, возникновение аналогичных инцидентов не исключено и среди пользователей других операционных систем», — отметили в Angara Security.

В компании подчеркнули, что в этот раз злоумышленники создавали свои объявления с новым для них уровнем персонифицированной коммуникации с потенциальными жертвами. Например, в тексте баннера может говориться об устаревании 89 версии используемого браузера Google Chrome, хотя у пользователя на устройстве установлена 98 версия. В Angara Security объяснили это тем, что мошенники не нуждаются в усложнении текста баннера, так как упор делается на потребность в безопасности.

Криминал,Google,
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