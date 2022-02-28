Мошенники придумали схему обмана на фоне санкций

Злоумышленники на фоне введения санкций ЕС, США и ряда других стран, направленных против российских физических и юридических лиц, стали предлагать гражданам перевести средства на якобы безопасный счет, чтобы сохранить сбережения, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на ОНФ "За права заемщиков".

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Информацию о всплеске активности такой мошеннической схемы газете подтвердили и в российской компании "Серчинформ", которая разрабатывает средства информационной безопасности и инструментов для защиты информации. Злоумышленники также заявляют, что помогут сохранить деньги после отключения России от SWIFT, рассказала изданию руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Начальник отдела ИБ "Серчинформ" Алексей Дрозд отметил изданию, что перевести деньги на так называемый безопасный счет для защиты сбережений от санкций предлагают не только по телефону, но и в социальных сетях. Он рассказал, что мошенники используют прием полуправды и берут реальный инфоповод, перемешивая его с вымыслом.

Исходя из актуальной повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для кражи средств, напомнили "Известиям" в Банке России. "Не нужно по указанию звонящего переводить деньги куда бы то ни было, в том числе на якобы безопасный счет, который в действительности используется злоумышленниками. Прервите телефонный разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка", - посоветовали в регуляторе.