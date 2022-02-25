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6 часов назад

Бухгалтер МВД России села на три года за присвоение 53 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 2

Курганский городской суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру межмуниципального отдела МВД «Шадринский» за присвоение 53 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бухгалтер МВД России села за присвоение 53 миллионов рублей
Фото: ТАССТАСС

Женщина признана виновной по статьям 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»). Суд назначил ей наказание сроком на три года лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей. Также удовлетворен иск МВД о взыскании похищенных средств.

Из приговора следует, что с 17 мая 2012-го по 19 марта 2020 года главный бухгалтер в составе организованной группы разработала план хищения денежных средств, выделенных на оплату труда сотрудников МВД. Она подписывала фиктивные документы и финансовые отчеты о выплатах, в результате в течение восьми лет женщина похитила более 53 миллионов рублей.

Бухгалтер на эти средства погашала кредиты, на которые приобретала квартиры и дорогостоящие автомобили. На стадии следствия она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

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