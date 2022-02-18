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2 часа назад

В Москве педофила, от действий которого пострадали четыре мальчика, приговорили к 22 годам тюрьмы

Daily Storm

Московский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы москвича за сексуальное насилие над четырьмя детьми. Из материалов дела следует, что 47-летний мужчина работал в одном из учреждений образования.

В Москве педофила, от действий которого пострадали четыре мальчика, приговорили к 22 годам тюрьмы
Фото: Daily StormDaily Storm

«Московский городской суд признал 47-летнего жителя столицы <…> виновным в совершении четырех преступлений. <…> Он приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — цитирует ТАСС городскую прокуратуру.

Отмечается, что суд на 20 лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях.

По данным суда и следствия, преступления в отношении детей были совершены с 9 января по 20 февраля 2021 года. От действий осужденного пострадали три ранее знакомых ему 14-летних мальчика и один — 12 лет.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы педофилов-рецидивистов. Ранее такая мера распространялась на совершивших повторное преступление только в отношении детей до 14 лет, в новой редакции закона возраст увеличен до 18 лет. Предварительное следствие по таким делам поручено вести Следственному комитету. Поправки к закону были приняты после жестокого изнасилования пятилетней девочки двумя мужчинами в Костроме.

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