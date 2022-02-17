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23 часа назад

В Курске 23-летний парень перевел мошенникам 650 тысяч рублей

Курская правдаиещё 4

Мошенники связались с 23-летним курянином и представились сотрудниками службы безопасности банка. Действуя по популярному сценарию, они сообщили молодому человеку, что кто-то пытается перевести деньги с его личного счета. Чтобы подтвердить серьёзность ситуации, к разговору подключился лже-сотрудник правоохранительного ведомства, якобы занимающийся делом о банковских мошенниках. Для сохранения сбережений мошенники предложили курянину занять максимальную сумму в банке и перевести ее на «безопасный» счет. — Вместо миллиона, который посоветовали просить мошенники, в банке одобрили всего 650 тысяч. Деньги парень сразу обналичил. Курянин так доверял «работникам банка», что не записал счета и название банка, куда делал перевод, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области. Мошенники пообещали вернуть все деньги, а после прервали разговор. Всего курянин потерял 650 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Как оказалось, преступники звонили с номеров, имеющих московскую регистрацию, но, вероятно, действовали из другого региона.

В Курске 23-летний парень перевел мошенникам 650 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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