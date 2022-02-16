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1 час назад

В российской колонии обнаружили тело осужденного

Lenta.ruиещё 1

В Ульяновской области в исправительной колонии № 10 (ИК-10) обнаружили тело 32-летнего заключенного. Предварительная причина его смерти — суицид. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в регионального управлении ФСИН.

В российской колонии обнаружили тело осужденного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи пытались реанимировать мужчину, однако вернуть его к жизни не удалось. По данным ведомства, он отбывал наказание за убийство и разбой. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.

Правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник сообщает, что во вторник, 15 февраля, сотрудники отдела безопасности якобы завели мужчину в дежурную часть под предлогом, что обнаружили что-то в его медицинской передаче. Через несколько часов его нашли мертвым.

11 февраля в этой же колонии обнаружили тело другого осужденного, также находящегося в ИК-10 по делу об убийстве. По предварительной информации, он также совершил суицид. По данным Gulagu.net, за день до трагедии он сообщил по телефону своей девушке, что сотрудники исправительного учреждения якобы вымогали у него 150 тысяч рублей за сохранение жизни.

14 февраля сообщалось, что в этой же колонии 38 заключенных объявили голодовку из-за жалоб на насилие со стороны сотрудников колонии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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