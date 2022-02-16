Россиянин зарезал возлюбленную в День всех влюбленных

По данным следствия, в День всех влюбленных, 14 февраля, в квартире на улице Гагарина у пары произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине удар ножом в шею. От полученной травмы россиянка скончалась на месте. Испугавшись возможных последствий, мужчина завернул тело жертвы в одеяло и отнес в канаву на улице Матросова.