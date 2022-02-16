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10 минут назад

Россиянин зарезал возлюбленную в День всех влюбленных и отнес ее тело в канаву

Lenta.ruиещё 2

В Орехово-Зуево задержан 33-летний россиянин, обвиняемый в убийстве 47-летней возлюбленной. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Россиянин зарезал возлюбленную в День всех влюбленных
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, в День всех влюбленных, 14 февраля, в квартире на улице Гагарина у пары произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине удар ножом в шею. От полученной травмы россиянка скончалась на месте. Испугавшись возможных последствий, мужчина завернул тело жертвы в одеяло и отнес в канаву на улице Матросова.

Однако процедура перемещения тела попала на камеру видеонаблюдения, установленную соседом напротив, который, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место преступления силовики попросили мужчину прокомментировать ролик. После этого подозреваемый во всем сознался и показал, куда спрятал тело.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы», — рассказала Ольга Врадий.

Ранее 16 февраля сообщалось, что в Красноярском крае 50-летняя россиянка до смерти забила мужа молотком и расчленила его тело.

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