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9 часов назад

В Москве двое мигрантов изнасиловали женщину

ТАССиещё 6

Двое мигрантов из Средней Азии напали на женщину на востоке Москвы и изнасиловали ее, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Москве двое мигрантов изнасиловали женщину
Фото: ТАССТАСС

"Двое мигрантов, работающих дворниками, находясь в нетрезвом состоянии, напали на женщину на Вешняковской улице и изнасиловали ее", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова сообщила ТАСС, что расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин 29 и 40 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершенное группой лиц"). Следствие ходатайствует об их аресте.

Их задержали на месте преступления, после того как очевидцы услышали крики жертвы и обратились в полицию.

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