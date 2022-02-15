Дворники-мигранты изнасиловали москвичку

На Вешняковской улице Москвы двое дворников в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали местную жительницу, сообщил источник в правоохранительных органах города.

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Очевидец сообщил о криках женщины и замеченных им двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения в полицию. Полиция приехала на место и обнаружила 28-летнюю девушку, сообщившую об изнасиловании, сказал собеседник РИА «Новости».

«Спустя некоторое время по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают в Москве дворниками в районе Вешняки», – добавил он.

Оба дворника находились в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по статье об изнасиловании группой лиц по предварительному сговору.