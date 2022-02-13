В Среднеуральске пенсионер "избавил" больную жену от мучений, застрелив ее

Инцидент произошел днем 13 февраля в квартире дома на улице Советской. Подозреваемый - 67-летний Виктор Меньшиков. Он застрелил свою жену 1956 года рождения. В МВД рассказали, что погибшая женщина долго и тяжело болела. В конце прошлого года ее парализовало. У пары был сын, но он погиб в аварии. "В беседе со знакомыми ранее мужчина неоднократно говорил, что устал от всего этого", - пояснили в полиции. Знакомый пенсионера сообщил полиции о стрельбе в квартире Меньшикова. Он рассказал, что мужчина убил жену и хочет покончить с собой. Источники ТАСС и "Интерфакса" передавали, что после убийства мужчина начал стрелять из окна по прохожим. Микрорайон, где все случилось, оцепили порядка 60 полицейских. Они вели переговоры с пенсионером два часа, после чего стрелок сдался без сопротивления. Когда полицейские зашли в жилище Меньшикова, они обнаружили там труп пожилой женщины. "Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нем лежал букет цветов", - уточнили в МВД. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Задержанного собираются отправить на психологическую экспертизу. По версии следствия, пенсионер убил жену во время бытовой ссоры. "В качестве основной версии рассматривается бытовой конфликт на фоне злоупотребления подозреваемым спиртного", - указал СК. Той же версии придерживается источник "Интерфакса". Собеседник агентства рассказал, что Меньшиков перед убийством много выпил. "Он сильно пьян. Выпив, он на бытовой почве поскандалил с женой и выстрелил в нее из ружья", - резюмировал он. Полиция подтвердила, что на момент задержания стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие также опровергло информацию о том, что пенсионер перед задержанием стрелял из окна по прохожим. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что мужчина сделал всего два выстрела. "Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела: один в супругу и еще один — в шкаф", - сообщил Горелых. В МВД указали, что задержанный ранее не был судим. По предварительным данным, он стрелял из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оружие было легально зарегистрировано на пенсионера. Сосед подозреваемого Сергей Ющенко, близко знакомый с семьей Меньшикова, описал его с женой как "хороших людей". "Давно их знаю. Никогда не ссорились, не ругались. Не скажу, что он алкаш. Нормальный человек", - сказал Ющенко. Другая знакомая семьи предположила, что Меньшиков устал жить, а перед убийством выпил, чтобы набраться сил для этого поступка. "Одно вам скажу, что человек не наркоман, как пишут, и не алкаш. Просто устал жить. Наверное, на то были весомые причины. И белку он не ловил. А намеренно напился, чтобы легче было", - сообщила знакомая.