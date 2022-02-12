В ЦБ раскрыли уловку мошенников с «защищенным» счетом

Телефонные мошенники обманывают доверчивых россиян, прося их переводить деньги на «специальный» или «защищенный» счет в Центробанке. В ЦБ заявили, что такого счета не существует, сообщает ТАСС.

Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев Mir24.tv / Игорь Медведев

В пресс-службе ЦБ пояснили, что злоумышленники рассчитывают, что жертвы охотнее будут соглашаться на сомнительный перевод средств на специальный счет, если услышат название регулятора.

«В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», – пояснили в ЦБ.

В ведомстве предупредили, что мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, банков или Центробанка. Также они выдают себя за представителей госорганов и обещают различные выплаты и компенсации.

«Поводы для звонка могут быть самыми разными, но в последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» (или «безопасный») счет в ЦБ», – отметили в Центробанке.

Представители регулятора объяснили, что людям называют реквизиты счета, который принадлежит аферистам. Чтобы усыпить бдительность, телефонные мошенники напоминают о правилах безопасности.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий», – посоветовал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов, госорганов и банков никогда не просят предоставить по телефону персональные данные и другую информацию по счетам и картам.