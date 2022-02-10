У "гаишника с золотым унитазом" могут конфисковать имущество на 83 млн рублей

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 22 объекта недвижимости и шесть автомобилей, которые принадлежат подозреваемому в получении взяток бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Стоимость имущества оценивается в 83 млн рублей, сообщили Znak.com в Промышленном районном суде Ставрополя.

Фото: Александр Хинштейн Александр Хинштейн

В прокуратуре пришли к выводу, что имущество нужно конфисковать, поскольку на официальную зарплату Сафонов приобрести его не мог. В суде выясняют, при каких обстоятельствах указанное в иске Генпрокуратуры имущество было куплено.

«Сторона защиты настаивает, что объекты недвижимости, в том числе земельные участки, и автомобили принадлежат семье гражданской жены Сафонова, которая занимается бизнесом. Причем куплены они якобы были в ипотеку и кредиты. Источники Znak.com в адвокатском сообществе Ставрополья утверждают, что дворец, в котором жил гаишник, в конце прошлого лета был переписан на детей Сафонова. При этом указанные в иске 83 млн рублей — это кадастровая стоимость активов, их рыночная цена гораздо больше», — говорится в заметке.

Ранее суд наложил арест на иномарки, квартиры и особняк, которые приписываются бывшему полицейскому. Роскошный дом принес особую известность делу ставропольских коррупционеров — ранее его интерьер профессионалы в области дизайна интерьеров в комментарии «Газете.Ru» охарактеризовали как «безвкусицу и мешанину». В особняке, судя по снимкам сотрудников правоохранительных органов, есть трон, золотой унитаз, мраморные лестницы, резные двери и другие атрибуты роскоши.

Алексей Сафонов был задержан летом 2021 года. Ему и другим бывшим сотрудникам местного ГИБДД вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей. Экс-начальнику ставропольского ГИБДД грозит до 15 лет лишения свободы, согласно статье УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.