В ОДКБ увидели угрозу в наращивании сил НАТО у границ для всей организации

Наращивание сил НАТО не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на безопасность всей ОДКБ, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях. Повышается военная активность, идет, по сути дела, милитаризация целого региона. Это не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации, всей ОДКБ. Я имею такую смелость вот так заявлять от имени всей организации, потому что именно так записано в стратегии развития ОДКБ до 2025 года», – приводит ТАСС слова Зася.

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По его словам, те российские инициативы и те сложные переговоры по безопасности, которые Москва ведет с западными партнерами, соответствуют интересам ОДКБ. Зась заявил, что рабочая группа по кризисному реагированию была создана в рамках ОДКБ после миротворческой операции в Казахстане.

«Да, безусловно, мы сейчас создали рабочую группу и внимательно изучаем этот первый свой опыт практический, все наши действия. Будем тестировать прежде всего систему кризисного реагирования. Нам надо иметь возможность быстро и эффективно применять имеющийся потенциал в любых условиях и в любой точке в зоне своей ответственности», – сказал он.

По словам генерального секретаря, операция в Казахстане показала действенность уже существующих механизмов.

«Мы получили первый практический опыт и убедились, что те силы и средства, которые есть в нашей организации, и механизмы их применения, которые созданы за 20 лет, – они реально функционируют и позволяют решать задачи, которые стоят перед нашей организацией. Эта миротворческая операция реально поспособствовала перелому и стабилизации ситуации в Казахстане. Прекращение кровопролития, террористических атак, то есть реально пошла на пользу», – уточнил он.

По словам Зася, ситуация с созданием в ОДКБ единого списка террористических организаций в настоящий момент застопорилась.

«У нас есть четыре страны, у которых есть свои списки террористических организаций, частично они совпадают, коррелируются по четырем организациям. Есть страны, где правовое поле просто еще не создано, чтобы подключиться к этому списку», – отметил Зась.

Он также заявил, что вопрос расширения ОДКБ нужно рассматривать осторожно, чтобы не допустить размывания единства организации.

«К рассмотрению вопроса о расширении ОДКБ надо относиться очень аккуратно и очень осторожно. Мы открытая организация и приветствуем взаимодействие и с международными структурами, и с другими странами, которые разделяют наши подходы и принципы деятельности. Но членство в организации – это очень серьезные вопрос, его надо [рассматривать] аккуратно, чтобы не размыть наше единство, сплоченность. Это очень важно, чтобы мы на самом деле были эффективной организацией», – отметил Зась.

Между тем, заместитель главы МИД России Александр Панкин считает, что хотя организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наладила контакты в сфере безопасности с рядом международных структур, но взаимодействие с Североатлантическим альянсом наладить не получается.

«[ОДКБ] позиционировала себя на внешней арене. У организации налажены связи с другими международными [структурами] – ООН и рядом других, которые задействованы в сфере безопасности, но с НАТО не получается [наладить взаимодействие]. Странно, что такая организация как НАТО не признает ОДКБ как если не равную себе, то, как значимого игрока в сфере безопасности, и считает, что ОДКБ – это российская организация, в которой остальные [участники] просто существуют», – заявил димломат.

Замминистра допустил в этой связи, что западные коллеги не вполне осознают, что у членов ОДКБ «общая коллективная ответственность за свою безопасность».

«Угроза каждому из нас неизменна в силу целого ряда причин: в силу открытых границ, отсутствия виз и прочего. Мы практически единое в экономическом смысле пространство в плане перемещения людей, идей, так что угроза одному из нас – это угроза и для всех остальных».

При этом Панкин подчеркнул, что ОДКБ не причисляет к зоне своей ответственности Ближний Восток, Дальний Восток, Запад или Север.

«Зона ответственности – это собственное пространство ОДКБ, в то время как зона ответственности НАТО и союзников НАТО – потому что НАТО [это] еще и шлейф союзников и партнеров – глобальная хотя бы потому, что зона ответственности США провозглашена как глобальная. Вот это разница», – резюмировал Панкин, добавив, что многие южные и восточные партнеры подают сигналы о том, что готовы сотрудничать с ОДКБ.

«Пора бы, наверное, и западным партнерам тоже подумать о том, что это не игрушка, а реальная организация, военно-политическая, оборонительная, многопрофильная, следящая за происходящим, улавливающая изменения», – заявил Панкин.

Он также заявил, что ОДКБ после событий в Казахстане следует работать над дальнейшим упрощением процедур, чтобы добиться еще более гладкого и оперативного проведения миротворческих миссий.

«Нам надо извлечь уроки организационные, конечно, как нам это все процедурно, на случай если, упрощать, чтобы это все было в правовом смысле гладко и максимально оперативно в плане развертывания, понимания задач», – отметил он.

«В случае с Казахстаном у нас не было никакого информационного фона, который позволил бы подготовиться или просчитать какие-то такие варианты. Поэтому это была молниеносная, хорошо сработанная операция. Действительно, достаточно было даже не перезаряжать автомат, а показать, что ты там, что ты солидарен и ты готов. Причем это были весьма неплохо подготовленные, скажем так, элитные части в моем понимании, которые показывали, что один боец из этих контингентов стоит ста», – заключил замглавы МИД России.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.