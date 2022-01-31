Российского военного убили на танцах в клубе

Танцы в ночном клубе на проспекте Ленина в Выборге закончились убийством. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По его словам, инцидент произошел около пяти утра 30 января. Между 37-летним военным и 28-летним молодым человеком произошла ссора, в ходе которой военный был ранен ножом в грудь. Мужчина смог дойти до администратора и сообщить о случившемся, ему вызвали скорую, однако спасти пострадавшего не удалось.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).