Экс-следователь МВД похитил свидетеля и хлестал его плеткой

"В производстве городского суда находилось уголовное дело в отношении обвиняемого, который в ноябре 2018 года, злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершил хищение денежных средств с банковской карты сургутянина. С целью принуждения основного свидетеля по делу к уклонению от дачи показаний в суде и к даче им ложных показаний в июле 2021 года злоумышленник, находясь на территории Сургута, против воли и согласия потерпевшего вывез его в безлюдное место", - рассказали в ведомстве.