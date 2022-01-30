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4 часа назад

«Генерал-майор НАТО» украл у жительницы Оренбуржья более 1,1 млн рублей

Жительница Бузулукского района Оренбургской области лишилась более 1,1 млн рублей после общения по переписке с мошенником, представившимся военным из Германии, сообщило региональное УМВД.

"Генерал-майор НАТО" выманил у россиянки ₽1 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, 55-летняя женщина с августа 2021 года по январь 2022-го общалась с мужчиной, который представлялся генерал-майором НАТО из Германии по имени Берн. Он заявил о готовности переехать в Россию и жить вместе, при этом попросив оформить для этого кредиты и перевести ему деньги, передает Lenta.ru.

Женщина несколько месяцев оформляла кредиты. Она перевела «генералу» в общей сложности 1 186 100 рублей. Не дождавшись его приезда, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к преступлению. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК России.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали аферистов, пытавшиеся выманить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 млн рублей под предлогом изнасилования, которого на самом деле не было.

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