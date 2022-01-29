Женщина бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке

Правоохранительные органы Узбекистана завели уголовное дело в отношении женщины, бросившей свою трёхлетнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента. Поступок женщины подпадает под статью «Покушение на умышленное убийство» и карается заключением под стражу на срок от 15 лет, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

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Инцидент произошёл 28 января, когда посетительница зоопарка перекинула свою трёхлетнюю дочь через ограждение к вольеру с хищником. Отмечается, что девочка получила травмы после падения с пяти метров. Что касается встречи к хищником, по данным пресс-службы зоопарка, бурый медведь Зузу наблюдал за действиями женщины через ограждение, затем подошёл к месту, куда приземлилась несовершеннолетняя, понюхал её и отошёл.

В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.