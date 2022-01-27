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10 часов назад

Арсен Мелконян рассказал, как бил отца школьницы в Сбербанке

Как сообщила интернет-газете "Кривое-зеркало" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, судебное заседание состоялось сегодня, 27 января, в Центральном районном суде Волгограда. В ходе судебного заседания Мелконян по-прежнему не признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинении тяжкого вреда здоровью). Он признал вину лишь частично. По словам Мелконяна, в отделении Сбербанка он набросился на Романа Гребенюка с кулаками и ударил его, но его побои не могли стать прич иной смерти отца школьницы. Мелконян отметил, что у него не было умысла на причинение тяжких телесных повреждений, поэтому его действия необходимо квалифицировать по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), а не по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Арсен Мелконян также добавил, что Арман Смбатян и Анна Мелконян не подговаривали его к расправе над Гребенюком. По его словам, он лично решил разобраться с мужчиной, так как тот оскорбили его сестру. К тому же, Мелконян заверил, что бил Гребенюка два раза, причем второй свой удар он плохо помнит. "Я не помню второй удар, он споткнулся и упал. У него пошла кровь и я его больше не трогал. Подошел к нему и в грубой форме сказал, что в следующий раз, конкретно и дословно сейчас не помню, но я ему сказал, что если оскорбишь мою сестру я тебе или пасть порву или загублю, то есть не помню, что сказал", - рассказал Мелконян. Он также отметил, что изначально не планировал драться, но все вышло само собой в ходе конфликта. По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, следующее заседание назначено на 1 февраля. Напомним, ранее Мелконян просил провести повторную экспертизу, но суд отказал в удовлетворении заявленного им ходатайства. Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян обвиняются по нескольким статьям УК РФ. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове отцу школьницы Роману Гребенюку, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает зачинщицей выяснения отношений между мужчинами Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману. Ангелина Коробко

Арсен Мелконян рассказал, как бил отца школьницы в Сбербанке
Фото: Кривое ЗеркалоКривое Зеркало
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