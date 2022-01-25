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40 минут назад

В Роскомнадзоре придумали, как бороться с телефонными мошенниками

Роскомнадзор планирует разработку системы блокировки звонков с подменных номеров. Данная мера призвана воспрепятствовать деятельности телефонных мошенников.

Россиян избавят от звонков с подменных номеров
Фото: URA.RUURA.RU

«Структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров. В 2021 году злоумышленники с их помощью украли у россиян порядка 45 млрд руб. <…> Подведомственный Роскомнадзору ФГУП „Главный радиочастотный центр“ (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. Работы проводятся под шифром „Идентификация“, контракт стоимостью 8,2 млн руб. заключен 29 декабря 2021 года», — сообщает «Коммерсантъ».

Ранее заслуженный адвокат России Павел Герасимов рассказал, как можно распознать телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники, которые притворяются перед жертвой сотрудниками полиции, часто допускают грубые ошибки, например, проводят допрос по телефону, рассказывают о ходе следствия, что является грубейшим нарушением и заявляют о подготовке документов для финансового отдела банка.

Криминал,Происшествия,Павел Герасимов,Роскомнадзор,
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