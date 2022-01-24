Появилось видео с места убийства трех человек подростками под Омском

Место жестокого убийства семьи из трех человек подростками из Омской области показали на видео. Ролик в понедельник, 24 января, публикует региональное управление Следственного комитета России ( СКР ).

На кадрах демонстрируется сельская улица и дом, в котором произошла трагедия. Судя по луже крови в коридоре, одна из жертв успела проснуться, и подростки добивали ее там. Возле кровати видно скинутое на пол тело главы семьи.

Ранее 24 января сообщалось, что подозреваемый в тройном убийстве в Омской области подросток показал, куда спрятал нож. Трагедия произошла в Павлоградском районе. Членов семьи — женщину, мужчину и девочку — нашли с ножевыми ранениями в их частном доме. В результате были задержаны двое подростков — 14-летняя девочка, которая является родственницей убитых, а также ее 17-летний возлюбленный. Зачинщицей убийства родственников была задержанная школьница.