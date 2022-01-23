Заговорщики и одиночки: как покушались на первых лиц СССР и России. Часть 2

22 января 1969 года в домах миллионов советских жителей внезапно прервалась прямая телевизионная трансляция с Красной площади в Москве, освещавшая подготовку к встрече космонавтов Алексея Леонова, Валентины Терешковой, Андрияна Николаева и Георгия Берегового с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Ещё не познавшие Лебединого озера вместо привычной сетки вещания, многие жители СССР заподозрили, что возле Кремля что-то произошло. Так и было — случилась попытка покушения на «дорогого Леонида Ильича», которую на официозном уровне пытались замять и представить, что неизвестный хотел убить членов экипажей экипажей кораблей «Союз-4» и «Союз-5», но по стране поползли разные слухи, закономерно заполнившие «повестку» в условиях отсутствия гласности. NEWS.ru вспоминает эту и другие истории покушений на первых лиц советского и российского государства, которые происходили в минувшем столетии. Первая часть нашего материала была посвящена покушениям на Николая II, Ленин и Сталина. Во второй части рассказываем о попытках убийства Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева, Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.

Никита Хрущёв

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Устроивший развенчание «культа личности» своего предшественника на XX съезде КПСС Никита Хрущёв столкнулся с волной протестов в разных уголках страны. В основном, впрочем, люди бунтовали против ухудшения экономической ситуации, роста цен, снижения зарплат и отсутствия продовольствия, как в Новочеркасске и Темиртау, или милицейского насилия, как в Муроме и Кривом Роге. Но на этом фоне подогревался и «народный сталинизм», особенно сильно на родине разоблачённого вождя — в Грузии, где уже в 1956 году вспыхнули волнения в Тбилиси против изменения политики партии. Полтора десятилетия назад в закавказском государстве опубликовали рассекреченные документы о готовящемся покушении на Хрущёва.

Из обнародованных телекомпанией «Рустави-2» материалов следовало, что в 1961 году несколько жителей советской Грузии — Отари Миквабишвили, Алеко Меладзе, Абрек Батошвили и Акакий Мдинарадзе — готовили покушение советского руководителя во время его визита в столицу республики. Они хотели отомстить Хрущёву за подавление тех самых выступлений тбилисских студентов 1956 года, недовольных итогами XX съезда. Заговорщики раздобыли гранаты и сделали часовые механизмы инициации взрыва. Но за месяц до приезда первого секретаря ЦК КПСС и главы Совмина СССР их арестовали и дали разные сроки заключения. В 1968 году, уже после отстранения Хрущёва от власти, их помиловали. Один из участников этого заговора — Алеко Меладзе — в 1990 году был выбран в парламент республики и через год подписывал акт о независимости Грузии.

Леонид Брежнев

Генсека ЦК КПСС 22 января 1969 года собирался застрелять 21-летний младший лейтенант Виктор Ильин, проходивший тогда службу в 61-м геодезическом отряде Ленинградского военного округа. Узнав, что глава партии будет встречаться с советскими космонавтами в Кремле, за день до этого он похитил два пистолета Макарова с магазинами, покинул воинскую часть и уехал в Москву, где остановился у родственника, служившего в милиции. У него же Ильин украл форменную одежду сотрудника МВД, которая помогла ему незамеченным пройти к Боровицким воротам. Там молодой человек выстрелил по автомобилю, где по мнению нападавшего, должен был ехать Брежнев (он ехал в другой машине и не пострадал). В обстрелянном лимузине находились космонавты Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. Они пригнулись и не пострадали, а водитель Илья Жарков получил смертельное ранение.Также был ранен мотоциклист эскорта, направивший транспортное средство на Ильина, которого затем задержали и признали невменяемым.

Мотивы у Ильина были политическими. Он требовал, например, внести в основной закон СССР всеобщее право «на террористический акт в случае, если партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции». При этом, он поддерживал военные перевороты в Третьем мире, а также восхищался убийцей президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальдом.

Почти 20 лет Виктор Ильин находился на принудительном лечении в психбольницах, откуда его выпустили в 1990 году, предоставив однокомнатную квартиру в Ленинграде и военную пенсию.

Другие попытки покушений на Леонида Брежнева планировались во время его заграничных поездок на фоне «холодной войны». Так, 21 июня 1977 года во время визита во Францию, по данным КГБ, генсека должен был застрелить снайпер рядом с Вечным огнём у Триумфальной арки в Париже на церемонии возложения цветов. В мае 1978 года, когда Брежнев посещал ФРГ, его убийство неизвестные планировали в замке Аугустбург после обеда с канцлером Гельмутом Шмидтом. Из-за этого советского лидера пришлось вывести через запасной выход.

Михаил Горбачёв

Начав перестройку новый советский лидер в каком-то смысле открыл ящик Пандоры. Наращивание элементов капиталистического управления экономикой и ослабление почти омертвевшего за годы застоя идеологического контроля привело к брожению во всех слоях общества: в верхах усилилось противоборство между ведомственными и национальными кланами, в низах — недовольство ухудшением уровня жизни. На окраинах советской империи вспыхнули этнические конфликты, а по всей «оттаявшей» стране стало крепнуть протестное движение против центральной власти. Самым радикальным актом недовольства, сопряжённым с фактором психиатрии, стало покушение на Горбачёва во время праздничной демонстрации 7 ноября 1990 года на Красной площади. В тот день в президента СССР из заранее купленного и официально оформленного немецкого ружья стрелял 38-летний житель Ленинграда, слесарь Ижорского завода Александр Шмонов. Таким образом он «мстил» за разгоны митингов в Тбилиси 9 апреля 1989 года и в Баку 20 января 1990 года, жертвами которых стали, соответственно, 21 и 131 погибший.

Находясь в толпе демонстрантов, Александр Шмонов успел сделать на Красной площади два выстрела, но старший сержант милиции Андрей Мыльников выхватил у него двустволку-обрез, никто не пострадал. Стрелок позднее рассказывал, что если бы ему удалось попасть в Михаила Горбачёва, затем он намеревался также убить председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова.

После задержания Александра Шмонова отправили на принудительное лечение в психбольницу, откуда он через три года вышел, став работать сантехником, а затем создал ремонтно-строительную компанию «Тонна золота». Помимо этого, он стал участвовать в общественной жизни, в 1999 году выдвигался на выборы в Госдуму от Петербурга, но не был допущен до них, а также занимался защитой прав пациентов психиатрических лечебниц.

Борис Ельцин

Первый президент России формировался в условиях перестроечных внутриэлитных конфликтов, и наряду с первоначально высокой поддержкой в обществе, у него было много оппонентов в государственном аппарате. Одна из историй, которая похожа на попытку убийства Бориса Ельцина, случилась 28 сентября 1989 года, когда он ещё не был президентом, но уже считался одним из ведущих оппонентов Горбачёва. В тот день он на автомобиле «Волга» отправился на дачу к своему свердловскому приятелю Сергею Башилову в подмосковный посёлок Успенское. Недалеко от дома он отпустил водителя, прошёл несколько метров, а в итоге оказался выброшенным в реку. Из воды он выбрался и своим ходом добрался до поста милиции. Стражам правопорядка он сказал, что «никому ничего сообщать не надо», после чего за ним приехал его телохранитель (впоследствии — глава службы безопасности президента РФ) Александр Коржаков. В своих воспоминаниях он рассказывал, как увидел Ельцина, лежащего на лавке в милицейской будке в одних трусах и накрытого сотрудниками МВД бушлатом. Увидев Коржакова, Ельцин заплакал, затем его охранник налил политику стакан самогона и «фактически влил содержимое в рот».

На вечернем заседании сессии Верховного Совета СССР 16 октября 1989 года этот инцидент описал глава МВД Вадим Бакатин. По его словам, неизвестные на автомобиле втащили идущего в одиночестве по дороге Бориса Ельцина, накинули на голову мешок и через некоторое время сбросили с моста в Москву-реку. Через два дня после происшествия пострадавший заявил министру, что «никакого расследования не надо производить, поскольку факта покушения на его жизнь не было». В итоге расследование было прекращено.