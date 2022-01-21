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15 минут назад

Супругу экс-судьи Верховного суда Чечни похитили вооруженные люди в масках

Вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и увезли его супругу Зарему Мусаеву, потерявшую сознание. О похищении сообщил «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) в своем Telegram-канале. С организацией сотрудничает сын супругов Абубакар Янгулбаев.

Супругу экс-судьи Верховного суда похитили в Чечне
Фото: @against_torture@against_torture

В «Комитете» полагают, что произошедшее связано с преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют власти Чеченской республики. Отмечается, что похищенная Мусаева страдает сахарным диабетом, ей требуется постоянный прием лекарств, один из них женщина уже пропустила.

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Юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец рассказал РБК, что силовики в гражданской одежде заявили, что работают по поручениию следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный. Они предоставили постановление о приводе свидетелей по некому уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Сайди Янгулбаев полагает, что это сфабрикованный документ, чтобы побыстрее вывезти супругов в Чечню.

Вышедшего в отставку судью увезти не удалось, поскольку он обладает неприкосновенностью. После этого под предлогом связи со следователем вооруженные лица ворвались в квартиру, избили почти всех присутствующих и увезли Зарему Мусаеву в неизвестном направлении.

Бабинец подчеркнул, что он связывался с полицией, Следственным комитетом, ФСБ еще до похищения, просил приехать в квартиру. Правоохранители прибыли спустя три часа. Адвокат намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне около 40 своих родственников.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выступил с опровержением обвинений в похищениях людей, связанных с критиками главы республики Рамзаном Кадыровым. Он также обвинил во лжи правозащитников, выступивших с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором они обратили внимание на якобы имеющие место похищения людей.

Криминал,Происшествия,Сергей Бабинец,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минюст РФ,ЕСПЧ,ФСБ,СКР,МВД,РБК,
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