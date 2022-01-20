WP: в Конгрессе предложили объявить Россию "спонсором терроризма" и ввести новые санкции

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий объявление РФ "государством - спонсором терроризма" и введение санкций против российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Документ опубликовала на своем сайте газета The Washington Post.

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Законопроектом предусматривается "объявление Российской Федерации государством - спонсором терроризма и объявление поддерживаемых Россией вооруженных формирований украинского региона Донбасс иностранными террористическими организациями".

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Законопроект также предусматривает санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2", в том числе против организаций, причастных "к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода.

В случае одобрения документа под запретом для американцев окажутся операции с российским госдолгом. Речь идет об облигациях и других финансовых инструментах.

Кроме того, законопроект требует предоставления президентом США Джо Байденом законодателям доклада о личном состоянии президента РФ Владимира Путина и членов его семьи в течение 120 дней после вступления в силу.