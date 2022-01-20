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7 часов назад

WP: в Конгрессе предложили объявить Россию "спонсором терроризма" и ввести новые санкции

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий объявление РФ "государством - спонсором терроризма" и введение санкций против российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Документ опубликовала на своем сайте газета The Washington Post.

WP: в Конгрессе предложили объявить Россию "спонсором терроризма" и ввести новые санкции
Фото: ТАССТАСС

Законопроектом предусматривается "объявление Российской Федерации государством - спонсором терроризма и объявление поддерживаемых Россией вооруженных формирований украинского региона Донбасс иностранными террористическими организациями".

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Законопроект также предусматривает санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2", в том числе против организаций, причастных "к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода.

В случае одобрения документа под запретом для американцев окажутся операции с российским госдолгом. Речь идет об облигациях и других финансовых инструментах.

В предложенный санкционный список попали действующие и бывшие чиновники, а также известные в России предприниматели и общественные деятели. В список вошли 35 человек, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Из крупных бизнесменов: предприниматель Роман Абрамович, основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов. Представители руководства российских корпораций: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин. Санкциям может подвергнуться главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Кроме того, законопроект требует предоставления президентом США Джо Байденом законодателям доклада о личном состоянии президента РФ Владимира Путина и членов его семьи в течение 120 дней после вступления в силу.

Инициатором проекта стал конгрессмен Джим Бэнкс. На сайте Конгресса США отмечается, что законопроект поступил на рассмотрение.

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