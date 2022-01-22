Сотрудница банка спасла пенсионера от мошенников

Сотрудница банка в подмосковной Лобне отказала пенсионеру в выдаче денег и предотвратила преступление. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

Пожилой мужчина пришел в отделение банка в расстроенных чувствах и рассказал менеджеру, что именно его привело. Ему позвонила дочь и сообщила, что сбила человека. Теперь, чтобы избежать страшных последствий, ей требуется миллион рублей, который она и попросила у пожилого отца. Пенсионер отметил, что у него на его счету накопилось 800 тысяч и пришло время снять все сбережения.

Работница банка распознала в истории популярную сейчас мошенническую схему, отказала пожилому клиенту, отправила его домой и вызвала на его адрес полицейских. Оперативники пообщались с мужчиной, объяснили ему, в чем дело, и вскоре встретили приехавшую за наличкой «дочь».

Выяснилось, что женщина прибыла из Египта и находится на территории России всего неделю. Ей срочно требовалась работа, поэтому она согласилась на предложение знакомого побыть «денежным курьером». За доставку полученной от пенсионера суммы до банкомата ей пообещали 20 тысяч рублей.

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