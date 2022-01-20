Российского блогера задержали в сауне по делу об убийстве и краже

Мужчина находился в розыске с осени прошлого года. Как сообщала ранее «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Трифанова, по версии следствия, 22 декабря 2020 года Щетинин проник в дом пожилого мужчины и выстрелил в него не менее шести раз из огнестрельного оружия. После этого грабитель вынес ювелирные украшения и скрылся. В апреле 2021 года двое полицейских остановили Щетинина на улице в селе Цибанобалка в районе Анапы для проверки документов. Блогер в ответ открыл по ним стрельбу, ранив правоохранителей в ноги.