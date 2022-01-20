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14 часов назад

Российского блогера задержали в сауне по делу об убийстве и краже

Полиция Краснодара задержала 44-летнего российского блогера Алексея Щетинина, подозреваемого в убийстве, краже и нападении на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российского блогера задержали в сауне по делу об убийстве и краже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина находился в розыске с осени прошлого года. Как сообщала ранее «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Трифанова, по версии следствия, 22 декабря 2020 года Щетинин проник в дом пожилого мужчины и выстрелил в него не менее шести раз из огнестрельного оружия. После этого грабитель вынес ювелирные украшения и скрылся. В апреле 2021 года двое полицейских остановили Щетинина на улице в селе Цибанобалка в районе Анапы для проверки документов. Блогер в ответ открыл по ним стрельбу, ранив правоохранителей в ноги.

По данным канала, Щетинина задержали в сауне в Юбилейном микрорайоне Краснодара и отправили на допрос.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-замглавы Следственного комитета России (СКР) по Хакасии Вячеслава Павина. Уголовное дело в отношении мужчины пока не возбудили. Бывшего заместителя главного следователя задержали в ночь на 20 января. Отмечается, что задержание Павина не связано с его работой в СКР.

Криминал,СКР,МВД,
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