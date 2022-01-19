Пенсионерка зарезала домогавшегося ее мужчину

По данным следствия, 5 июля 2021 года женщина находилась в гостях у своей жертвы и вместе с ним распивала алкоголь. После она занялась мытьем посуды, и в этот момент россиянин начал ее домогаться. Попытка мужчины склонить ее к интимным отношениям не понравилась пенсионерке, она попросила остановиться, а когда тот не прекратил, то ударила его ножом в грудь, который как раз и мыла.