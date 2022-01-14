Насильник из ФСБ выходит на свободу раньше срока

Кировский областной суд принял решение о досрочном освобождении 29-летнего Ильи Кирсанова.
Экс-сотрудник ФСБ Петроградского района Санкт-Петербурга, был осужден на четыре года за изнасилование бизнесмена Игоря Саликова карабином.
Осенью прошлого года суд смягчил приговор сотруднику спецслужб, мотивируя это «активной позицией по исправлению» а также тем, что подсудимый признает свою вину и раскаивается.
Сообщается, что во время заключения Кирсанов выполнял роль заведующего хозяйственным блоком в изоляторе ФСБ.
Пострадавший коммерсант, ставший инвалидом после инцидента, пытался обжаловать решение суда, но в декабре изувера вновь представили на УДО.
В характеристике Кирсанова, которую приводит издание «Фонтанка» указывается, что
Илья «спокоен, вежлив, примерно трудится, опрятен, соблюдает личную гигиену (…) посещает занятия по социально-правовому обучению, культурно-массовые мероприятия, пользуется библиотекой».
Таким образом, бывший силовик пробыл в заключении не многим более двух лет из положенных ему четырех.