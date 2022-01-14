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12 минут назад

Насильник из ФСБ выходит на свободу раньше срока

Кировский областной суд принял решение о досрочном освобождении 29-летнего Ильи Кирсанова.

Насильник из ФСБ выходит на свободу раньше срока
Фото: zona.mediazona.media

Экс-сотрудник ФСБ Петроградского района Санкт-Петербурга, был осужден на четыре года за изнасилование бизнесмена Игоря Саликова карабином.

Осенью прошлого года суд смягчил приговор сотруднику спецслужб, мотивируя это «активной позицией по исправлению» а также тем, что подсудимый признает свою вину и раскаивается.

Сообщается, что во время заключения Кирсанов выполнял роль заведующего хозяйственным блоком в изоляторе ФСБ.

Пострадавший коммерсант, ставший инвалидом после инцидента, пытался обжаловать решение суда, но в декабре изувера вновь представили на УДО.

В характеристике Кирсанова, которую приводит издание «Фонтанка» указывается, что

Илья «спокоен, вежлив, примерно трудится, опрятен, соблюдает личную гигиену (…) посещает занятия по социально-правовому обучению, культурно-массовые мероприятия, пользуется библиотекой».

Таким образом, бывший силовик пробыл в заключении не многим более двух лет из положенных ему четырех.

Криминал,Происшествия,ФСБ,Фонтанка.Ру,
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