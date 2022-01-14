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18 минут назад

Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме этапируют в Москву для психиатрической экспертизы

Следствие этапирует в Москву двух обвиняемых в убийстве девочки в Костроме для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы семьи погибшей Андрей Алешкин.

Обвиняемых в убийстве девочки в Костроме этапируют в Москву
Фото: ТАССТАСС

"Убийцам (обвиняемым в убийстве - прим. ТАСС) из Костромы проведут психиатрическую экспертизу в Москве (в институте им. Сербского). Для это их этапируют в ближайший месяц в Москву для прохождения стационарного обследования", - сказал Алешкин.

Адвокат считает, что "действия преступников носили осознанный характер, они были продуманными, пути отхода тщательно планировались", а также, что фигуранты "осознавали и желали наступления последствий".

Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин - 45-летний и 24-летний. Они были задержаны и признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Суд 6 января арестовал обоих обвиняемых в убийстве, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

По данным пресс-службы прокуратуры Костромской области, один из двух обвиняемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй обвиняемый ранее был судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный ему судом, не истек.

Криминал,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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