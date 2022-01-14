Наркотики в упаковке с салом попытались передать в рязанскую колонию

В рязанскую ИК-5 попытались передать вакуумную упаковку с салом, внутри которой были 40 граммов марихуаны, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. Сотрудники ведомства обнаружили наркотик при досмотре одной из передач для заключённого.

Фото: 62.fsin.gov.ru 62.fsin.gov.ru

В упаковке нашли 13 свёртков с марихуаной — вид вещества установила экспертиза. По данному факту началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказывал, что существует множество способов доставки наркотиков в тюрьмы. По его словам, преступники используют для этих целей разнообразных животных: котов, собак, обезьян и голубей. Также могут использоваться беспилотники, но сотрудники ФСИН научились с ними бороться, заверил Максименко.