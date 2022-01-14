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55 минут назад

Наркотики в упаковке с салом попытались передать в рязанскую колонию

В рязанскую ИК-5 попытались передать вакуумную упаковку с салом, внутри которой были 40 граммов марихуаны, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. Сотрудники ведомства обнаружили наркотик при досмотре одной из передач для заключённого.

Наркотики в упаковке с салом попытались передать в рязанскую колонию
Фото: 62.fsin.gov.ru62.fsin.gov.ru

В упаковке нашли 13 свёртков с марихуаной — вид вещества установила экспертиза. По данному факту началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказывал, что существует множество способов доставки наркотиков в тюрьмы. По его словам, преступники используют для этих целей разнообразных животных: котов, собак, обезьян и голубей. Также могут использоваться беспилотники, но сотрудники ФСИН научились с ними бороться, заверил Максименко.

Также сообщалось, что в Перми двум местным жителям предъявили обвинение в изготовлении и хранении крупной партии наркотиков. Запрещённые вещества они производили в лаборатории, которая находилась неподалёку от здания местного наркоконтроля. Мужчины были задержаны ещё весной прошлого года, когда сыщики обнаружили в салоне их автомобиля около 20 граммов мефедрона.

Криминал,Происшествия,Валерий Максименко,ФСИН,
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