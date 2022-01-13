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38 минут назад

Задержанному после убийства российского депутата предъявили обвинение

Задержанному по делу об убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области 59-летнего Валентина Розина предъявили обвинение. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанному после убийства российского депутата предъявили обвинение
Фото: ТАССТАСС

Свою вину мужчина не признал. 12 января сообщалось, что предполагаемый убийца — 39-летний Сергей Смирнов, работавший бригадиром в компании депутата «Русский лес». Между ними был конфликт, Розин собирался уволить Смирнова.

Мужчину задержали по горячим следам инспекторы ГИБДД на следующий день после гибели депутата. Он имеет судимость за убийство, разбой и кражу, а также на него зарегистрировано пять единиц оружия, в том числе три охотничьих ружья.

Вечером 11 января Розин приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. Перед смертью он назвал имя виновного. Был объявлен план «Перехват».

Компания «Русский лес», принадлежащая погибшему, торгует стройматериалами и занимается изготовлением изделий из дерева, банных печей и строительством.

Криминал,Происшествия,Сергей Смирнов,ГИБДД,СКР,Lenta.ru,
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