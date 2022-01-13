В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в убийстве депутата Розина

Подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области не признал вину, сообщили в региональном следственном управлении СК.

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«По версии следствия, 11 января в вечернее время в рабочем поселке Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим произвел в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. Мужчина смог добраться до районной больницы и сообщить, кто совершил в отношении него преступление», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В тот же вечер пострадавший умер в реанимации от полученного ранения.

Подозреваемого задержали в Советском районе Нижнего Новгорода, ему предъявили обвинение в убийстве, но вину 39-летний мужчина не признал.

Обвиняемый работал под руководством потерпевшего. Погибший был бизнесменом, он занимался лесозаготовками и производством строительных материалов.

«Мотив совершенного противоправного деяния будет установлен в ходе предварительного следствия», – добавили в СК.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Ранее в региональном СК сообщали, что получивший огнестрельное ранение мужчина в Нижегородской области перед смертью успел назвать имя подозреваемого.