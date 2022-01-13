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10 часов назад

Обвиняемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину

Подозреваемый в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области не признал вину, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в убийстве депутата Розина
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«По версии следствия, 11 января в вечернее время в рабочем поселке Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим произвел в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. Мужчина смог добраться до районной больницы и сообщить, кто совершил в отношении него преступление», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В тот же вечер пострадавший умер в реанимации от полученного ранения.

Подозреваемого задержали в Советском районе Нижнего Новгорода, ему предъявили обвинение в убийстве, но вину 39-летний мужчина не признал.

Обвиняемый работал под руководством потерпевшего. Погибший был бизнесменом, он занимался лесозаготовками и производством строительных материалов.

«Мотив совершенного противоправного деяния будет установлен в ходе предварительного следствия», – добавили в СК.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Ранее в региональном СК сообщали, что получивший огнестрельное ранение мужчина в Нижегородской области перед смертью успел назвать имя подозреваемого.

Погибший являлся депутатом Ковернинского муниципального округа Валентином Розиным. В МВД подтвердили задержание подозреваемого по делу. По данным СМИ, Розин мог быть убит из-за невыплаченной заработной платы.

Криминал,Убийство ,СКР,МВД,
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