В МВД России рассказали о «продвинутой» схеме мошенников

Клиенты банков стали чаще встречаться с новой, более совершенной схемой злоумышленников, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника УИиОС ГУ МВД России Владимира Васенина.
По его словам, мошенники стали обманывать граждан с помощью голосовых роботов, который в свою очередь сообщает россиянам о подозрительных операциях, совершаемых с их личным кабинетом.
«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции», — сообщил Васенин. При отказе клиента соединяют с псевдосотрудником службы безопасности кредитного учреждения, который в ходе разговора пытается узнать данные россиянина.
В МВД России привели в качестве примера историю 32-летней женщины, которая столкнулась с таким звонком. Она поверила аферистам и выполнила все их требования. При этом россиянка взяла кредит на сумму более двух миллионов рублей. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых.
Напомним, злоумышленники теперь используют хештеги для обмана россиян. Под ними сами пользователи соцсетей выкладывают сведения, которые злоумышленники используют в своих сценариях. Как сообщил эксперт по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин, подобный феномен — очередной шаг «в эволюции мошенничества», так как аферисты точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека.