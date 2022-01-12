В МВД России рассказали о «продвинутой» схеме мошенников

Клиенты банков стали чаще встречаться с новой, более совершенной схемой злоумышленников, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на начальника УИиОС ГУ МВД России Владимира Васенина.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, мошенники стали обманывать граждан с помощью голосовых роботов, который в свою очередь сообщает россиянам о подозрительных операциях, совершаемых с их личным кабинетом.

«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции», — сообщил Васенин. При отказе клиента соединяют с псевдосотрудником службы безопасности кредитного учреждения, который в ходе разговора пытается узнать данные россиянина.

В МВД России привели в качестве примера историю 32-летней женщины, которая столкнулась с таким звонком. Она поверила аферистам и выполнила все их требования. При этом россиянка взяла кредит на сумму более двух миллионов рублей. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых.