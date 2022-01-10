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10 января

В Самаре родители арестованного подростка сбежали из суда с его уголовным делом

В Самаре родители арестованного подростка сбежали из суда с его уголовным делом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Родители 17-летнего подростка, арестованного за разбой, сбежали из здания Самарского суда, прихватив сумку следователя с материалами дела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пару задержали у суда. Против них возбуждено уголовное дело об угрозе в связи с осуществлением правосудия и грабеже.

Сын задержанных был арестован за то, что вывез свою бывшую подружку в лес и заставил перевести ему на карту 20 тысяч рублей. Подсудимый уверял, что эту сумму россиянка брала у него в долг и не возвращала. Девушка уверяет, что бывший возлюбленный шантажировал ее, угрожая распространить в сети эротические видео с ее участием.

Ранее сообщалось, что четверо подростков в Иванове напали на полицейских, которые помешали им украсть аккумулятор из автомобиля. Когда полицейские попытались задержать хулиганов, те дали отпор и полезли драться. После короткой стычки двое подростков сбежали — один из них был в наручниках, а второй сорвал с полицейского нательный видеорегистратор.

Их личности установили. Всем четверым вменяют статью «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.

Криминал,
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