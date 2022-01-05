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38 минут назад

В Подмосковье военный прострелил другу ноги и покончил с собой

47-летний военный покончил с собой в подмосковном Клину после конфликта с гостем. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Военный покончил с собой в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, к прапорщику приехал друг с женой. После распития спиртного между мужчинами завязался конфликт. По предварительной информации, прапорщик выстрелил в ноги своему гостю из травматического пистолета. Позже самого военного обнаружили мертвым.

Предполагается, что мужчина совершил суицид. О состоянии его гостя не сообщается.

Ранее в подмосковном Щелково покончил с собой подозреваемый в незаконном хранении оружия россиянин. 30-летний уроженец Кирова совершил суицид напротив детского сада.

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