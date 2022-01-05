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35 минут назад

Задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме

Двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме, они признали свою вину. Об этом в среду, 5 января, сообщается на сайте регионального Следственного комитета России.

Двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку в Костроме
Фото: СК РФСК РФ

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Тело девочки было обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство малолетнего». В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала «112», пятилетняя девочка вышла поиграть около Дома Культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили на руки и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

Появилось видео момента похищения девочки.

В СК назвали возможную причину жестокого убийства семьи в Канске. Глава семьи мог убить жену и детей из-за развода, сообщили в ГСУСК РФ по Красноярскому краю.

Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,Убийство ,
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