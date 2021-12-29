Блогеру Хованскому заменили арест на запрет определенных действий

Блогер Юрий Хованский по решению Куйбышевского райсуда Петербурга освобожден из-под ареста, ему назначили запрет определенных действий до 8 января.

«Ходатайство следователя удовлетворить, изменить обвиняемому Хованскому Юрию Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий», – цитирует судью ТАСС.

Следствие продлили до 9 февраля включительно.

Напомним, что Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. Хованский признался, что действительно публично исполнял песню про «Норд-Ост» с оправданием терроризма. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера. Блогер публично извинился.

Позже девушка Хованского сообщила, что обвиняемый решил продать две квартиры, поскольку их адреса распространили в Сети, а также потому, что требуются большие деньги на адвокатов.