Юрия Хованского освободили из-под стражи до 8 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга в среду смягчил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма.

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"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить обвиняемому Хованскому Юрию Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - сказала судья.

По 8 января включительно вместо ареста ему назначен запрет определенных действий по ходатайству следствия. Срок следствия по делу продлен по 9 февраля включительно, сообщила судья, оглашая постановление. Из-под стражи Хованский был освобожден немедленно в зале суда.

В ближайшие полторы недели блогеру запрещено общаться со свидетелями и экспертами по уголовному делу, а также с представителями СМИ (в связи с "необходимостью соблюдения баланса публичных интересов"). Исключение по просьбе фигуранта и его защиты сделано для близких родственников Хованского и его девушки Марии Нелюбовой, с которыми обвиняемому разрешали общаться даже под стражей.

С 18 часов вечера до 10 часов утра обвиняемый не должен выходить из дома без письменного разрешения следователя, кроме того, наложен полный запрет на посещение им развлекательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Хованскому нельзя будет пользоваться почтой, средствами связи и интернетом, кроме как для вызова экстренных служб, а также приближаться более чем на 300 метров к дому 14 на Пушкинской улице, где он девять лет назад исполнил песню, ставшую поводом для обвинения в оправдании терроризма. Загранпаспорт Хованский сдал органам, а кроме того, из-за пандемии введены ограничения на въезд и выезд из страны. Сохранность же электронно-цифровой информации по делу обеспечена сотрудниками ФСБ.

Ранее в СК настаивали на аресте Хованского, эта мера пресечения была избрана обвиняемому 10 июня и затем продлевалась четырежды - 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября. Блогер неоднократно просил перевести его под домашний арест, однако получал отказ. Последние апелляции фигуранта отклонил неделю назад Санкт-Петербургский городской суд. На прошлой неделе адвокат обвиняемого Александр Передрук сообщал ТАСС о том, что Хованский обжаловал свое задержание, арест и его последующие продления в Европейском суде по правам человека.