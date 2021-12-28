Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации российской молодежи в рамках гибридной войны

"Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему", - добавил глава СК.