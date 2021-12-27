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5 часов назад

Матвиенко заявила о возможности предотвратить распад СССР

Распад СССР можно было предотвратить, но лидеры того времени оказались не готовы к решению задач такого масштаба, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко заявила о возможности предотвратить распад СССР
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Не сумели тогда перестроить страну, <...> прозевали ту критическую черту, за которую уже нельзя было заступать», – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, было много возможностей сохранить страну, но лидеры того времени не сумели переступить через свои амбиции и не были готовы к решению такого масштаба задач. Она подчеркнула, что это стало ключевым моментом для развала Советского Союза.

Также Матвиенко добавила, что за каждым из призывов к гласности, демократии и перестройке должен был быть «правильный осмысленный план действий».

Кроме того, спикер Совфеда отметила, что Россия никогда не демонстрировала «каких-то имперских амбиций» и у нее нет планов по возрождению СССР.

«Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств», – сказала она.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин стремиться воссоздать СССР.

Газета ВЗГЛЯД писала, нужно ли России восстановить СССР.

Криминал,Виктория Нуланд,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,
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