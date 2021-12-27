Эхо 1999 года. ФСБ поймала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух боевиков, входивших в банду террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. В 1999 году эта группировка вторглась из Чечни на территорию соседнего Дагестана, что фактически стало началом Второй чеченской войны. Басаева и Хаттаба российские силовики вычислили и убили еще в начале 2000-х, их сторонников ищут до сих пор.

ФСБ задержала уроженцев Ставропольского края Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. Операцию проводили при поддержке МВД, Следственного комитета (СК) и Росгвардии.

"Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб", - пояснил СК.

По версии следствия, Бакиев и Канмурзаев вступили в формирование чеченских боевиков в середине июля 1999-го. Сейчас СК уточняет, какое именно место в банде занимали задержанные.

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подозреваемых. Во время допроса Канмурзаев рассказал лишь, что в период Второй чеченской компании находился в Чечне. Следствие считает, что задержанные "приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений".

В августе 1999 года в составе по меньше мере тысячи боевиков они напали на российских военных, которая охраняли Ботлихский район Дагестана. В результате массированного обстрела боевиков погибли 33 человека, пострадали еще более 30. Таким образом, отмечает СК, Бакиев и Канмурзаев причастны к бандитизму, вооруженному мятежу и покушению на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ). Одного из задержанных, Бакиева, суд уже отправил под арест.

"Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - резюмировал СК.

Банда боевиков под началом Хаттаба и Басаева вторглись в Дагестан 7 августа. Сначала они вошли в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Практически не встретив сопротивления, вооруженные группировки взяли под контроль несколько сел и закрепились на господствующих высотах.

"Это ж не государственная граница [с Чечней], не было там особых подразделений [для охраны]. А потом этого не ожидали. Были, конечно, локальные инциденты , но это были эпизодические случаи, организованного нападения никто не ждал", - пояснял РИА "Новости" бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев.

Своей целью боевики называли освобождение мусульманского Кавказа от "российского ига". Они хотели, чтобы Дагестан стал независимым исламским государствам с шариатской формой правления. По словам Мусаева, террористы надеялись на "принцип домино", на то, что после начала вторжения весь Дагестан присягнет новой власти. Однако этого не случилось, 11 августа власти России объявили контртеррористическую операцию, и к середине сентября федеральные войска выбили боевиков из Дагестана.

По официальным данным, в боях погибли около 300 российских военных, еще 800 получили ранения. После того, как боевиков вытеснили из Дагестана, в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске) в сентябре 1999-го прогремела серия взрывов в жилых домах. Ответственность взял на себя Басаев.

После этого правительство России приняло решение о начале военной операции в Чечне, в конце сентября 1999-го правительственные силы вошли на территорию республики, началась Вторая чеченская война.

Обострение ситуации на Кавказе совпало с назначением Владимира Путина на пост премьер-министра – он занял эту должность в августе 1999-го. В разгар вторжения боевиков в Дагестан Путин лично приехал в регион. На встрече с военными он заявил, что планы террористов известны, и расслабляться нельзя ни на секунду.

"Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно", - призвал Путин.

Тогда он предложил даже отложить тост за погибших до окончательной победы над террористическим подпольем. Спустя 20 лет, в 2019 году бывший глава администрации Ботлихского района Магомед Умаргаджиев в ходе прямой линии напомнил президенту про тот отложенный тост.

"Мы все встали, рядом с вами, хотели выпить, но вы сказали: потом. Сейчас Ботлих цветет, здесь газ, здесь вода, здесь все красиво. Разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье, за победу", - отметил он.

Путин в ответ заявил, что запомнил те события в Дагестане "на всю жизнь". В сентябре 2019 президент приехал в Ботлих и на встрече с ветеранами боевых действий в регионе выпил отложенную стопку в память о погибших. Хотя широкомасштабные действия на Кавказе и Вторая чеченская давно позади, власти до сих пор разыскивают боевиков - участников тех событий.

"Террористические организации — это очень хорошо законспирированные сообщества, у которых есть посредники, вербовщики, боевики и так далее. Выйти на их участников помогает агентурная работа, а также грамотное взаимодействие всех правоохранительных органов", - пояснял РИА "Новости" экс-оперативник МВД по Кабардино-Балкарской Республике Адальби Шхагошев.

Оставшихся на свободе боевиков продолжают выявлять в колониях — с осужденными террористами работают оперативные сотрудники ФСИН. Хаттаба и Басаева, которые руководили вторжением в Дагестан, ликвидировали в начале 2000-х. Хаттаба - в 2002 году, Басаева - в 2006 году. К 2019 году всего за нападение на Дагестан осуждены и приговорены к срокам от трех до 15 лет 72 человека.