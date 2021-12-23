Мужчину задержали за попытку поджечь посетителей московского бара

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджечь посетителей бара на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в баре в проезде Дежнева. Ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный облил бензином посетителей и угрожает поджечь их. По указанному адресу сразу же выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого.

Как позже выяснилось, среди посетителей бара возник конфликт. Один из них вышел из заведения, затем вернулся с канистрой с бензином. Разлив ее перед входом в бар и на стоящих посетителей, он осуществил поджог. Им оказался 48-летний приезжий. Он попытался скрыться с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого арестовали.