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23 минуты назад

Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций

В России мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию - по коду из СМС - которая необходима для подтверждения платежей в Сети. Об этом сообщают "Известия".

Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Жертве направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО, в нем уже указаны данные об автомобиле, включая государственный номер. Об этом рассказал изданию руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко В отправляемой ссылке появляется сумма страховки, а также другая ссылка для оплаты. При клике по ней появляется страница с сообщением "Формируется СМС-код" и таймером на 30 секунд, после чего жертву перебрасывает на форму ввода кода.

В этот момент пользователю действительно приходит СМС от кредитной организации. По словам эксперта, скорее всего, после того как гражданин указывает на ресурсе данные своей карты, мошенники делают запрос на списание средств с нее так как на этом этапе у мошенников есть уже все необходимое для перевода, кроме проверочного кода. Ранее специалист раскрыл новую опасность скачивания торрентов.

Криминал,Происшествия,Алексей Марченко,Лаборатория Касперского,
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