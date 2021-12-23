Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций

В России мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию - по коду из СМС - которая необходима для подтверждения платежей в Сети. Об этом сообщают "Известия".
Жертве направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО, в нем уже указаны данные об автомобиле, включая государственный номер. Об этом рассказал изданию руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко В отправляемой ссылке появляется сумма страховки, а также другая ссылка для оплаты. При клике по ней появляется страница с сообщением "Формируется СМС-код" и таймером на 30 секунд, после чего жертву перебрасывает на форму ввода кода.
В этот момент пользователю действительно приходит СМС от кредитной организации. По словам эксперта, скорее всего, после того как гражданин указывает на ресурсе данные своей карты, мошенники делают запрос на списание средств с нее так как на этом этапе у мошенников есть уже все необходимое для перевода, кроме проверочного кода. Ранее специалист раскрыл новую опасность скачивания торрентов.