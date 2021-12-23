Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций

В России мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию - по коду из СМС - которая необходима для подтверждения платежей в Сети. Об этом сообщают "Известия".

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Жертве направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО, в нем уже указаны данные об автомобиле, включая государственный номер. Об этом рассказал изданию руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко В отправляемой ссылке появляется сумма страховки, а также другая ссылка для оплаты. При клике по ней появляется страница с сообщением "Формируется СМС-код" и таймером на 30 секунд, после чего жертву перебрасывает на форму ввода кода.