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7 часов назад

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех аэропортах Московского региона

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный "заминировал" аэропорты Московского региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва во всех четырех аэропорта Московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что все аэропорты работают в штатном режиме.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке ряда иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Криминал,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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