Раскрыт новый способ атаки телефонных мошенников

Россиянка раскрыла новый способ атаки телефонных мошенников в комментариях под обсуждением злоумышленников. Дискуссия началась в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».
Автор топика рассказала, что пожелала мошенникам «доброго вечера в хату», когда они позвонили и представились банковскими сотрудниками. «Я не большой специалист в фене, но, похоже, этой моей достаточно безобидной фразой (так мне казалось) оскорбила их чувства», — посмеялась женщина. Она отметила, что после этого получила около 40 звонков и еще больше сообщений. «Я не склонна повестись на эту психатаку, скорее любопытный опыт», — заключила автор.
Эта история напомнила одной из комментаторов о новом приеме телефонных мошенников. Сначала они забрасывают жертву звонками якобы из колл-центра. «Потом вы говорите: "Ну, сколько же можно!". Звонящий извиняется и говорит, что вы не первая сегодня жалуетесь», — поделилась женщина. После этого мошенники спрашивают, не хочет ли человек поставить на свой номер метку «Не звонить», чтобы ему больше не досаждали. И ему отправляют код для подтверждения согласия на услугу, который оказывается ссылкой на подтверждение кредита, который оформляется на потерпевшего.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием QR-кодов. Злоумышленники начали рассылать интернет-пользователям письма якобы от кредитных организаций со ссылками на поддельные сайты, зашифрованные в виде кодов.